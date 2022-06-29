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***PHLLP* *ZORLF* *TFNVK* *SEKFA* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *YKBNK* *ISTVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

29.06.2022 17:10
***PHLLP* *ZORLF* *TFNVK* *SEKFA* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *YKBNK* *ISTVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçl


***PHLLP******ZORLF******TFNVK******SEKFA******KTKVK******EKTVK******DNFIN******YKBNK******ISTVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler DNFIN, EKTVK, ISTVY, KTKVK, PHLLP, SEKFA, TFNVK, YKBNK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62233 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ISTVY TRFIVYSE2216 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62260 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62260 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62224 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62232 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62240 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62257 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62241 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62258 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 29/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040039


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