***PHLLP* *ZORLF* *TFNVK* *SEKFA* *KTKVK* *EKTVK* *DNFIN* *YKBNK* *ISTVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***PHLLP******ZORLF******TFNVK******SEKFA******KTKVK******EKTVK******DNFIN******YKBNK******ISTVY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler DNFIN, EKTVK, ISTVY, KTKVK, PHLLP, SEKFA, TFNVK, YKBNK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüDENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK62233 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSK2228 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL VARLIK YÖNETİM A.Ş. ISTVY TRFIVYSE2216 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62260 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK62260 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemePHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62224 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62232 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62240 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaPHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. PHLLP TRFPHCM62257 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62241 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH62258 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK62237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 29/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92210 FİNANSMAN BONOSU 29/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040039BIST