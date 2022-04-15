***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.04.2022 18:16
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PJL Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 27.942,96 % 0,00209 % 0,04214 % 20,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021206
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 18,96
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0305
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
18:0515,8408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
18:05928,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,61
|Açılış
|: 928,72
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.201.003
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.530
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.153.724
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.109.640
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.780.306
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.180.889
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.324.524
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|20.969.114
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.398.946.283
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.325.942.110
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.701.738.432
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|587.902.341
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.368.675.758
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|604.518.380
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.552.460.596
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6322
|14,6344
|% 0,21
|
|Euro
|15,8205
|15,8451
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0672
|19,1628
|% 0,09
|
|Frank
|15,4675
|15,5607
|% 0,19
|
|Riyal
|3,8924
|3,9120
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|