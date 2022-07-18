***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 17:44
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PJL Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 72.360,73 % 0,00215 % 0,08456 % 3.937,02
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045904
BIST
17:332.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 61,80
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.446
En Düşük
2.402
17:3317,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0532
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
17:3317,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2439
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
17:33962,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,87
|Açılış
|: 962,71
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler17:33
|RTALB
|9,24
|160.708.190
|% 10,00
|
|PENTA
|436,40
|29.642.115
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,71
|194.186.953
|% 9,94
|
|KLRHO
|11,41
|63.442.786
|% 9,92
|
|IMASM
|57,60
|14.941.346
|% 9,92
|
|GESAN
|47,18
|290.141.622
|% -8,30
|
|BASCM
|3,18
|582.120
|% -7,02
|
|DOBUR
|43,40
|8.020.316
|% -6,87
|
|SILVR
|20,54
|69.129.499
|% -6,81
|
|FENER
|51,40
|256.226.805
|% -5,86
|
|THYAO
|49,56
|3.834.549.274
|% 3,38
|
|EREGL
|27,26
|1.404.017.401
|% 5,01
|
|SISE
|20,62
|1.372.016.534
|% 1,38
|
|ODAS
|3,46
|975.561.281
|% 6,13
|
|SASA
|40,96
|924.947.030
|% 3,28
|
|ODAS
|3,46
|975.561.281
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,97
|640.175.574
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,35
|629.742.220
|% 4,07
|
|AKBNK
|8,25
|673.070.440
|% 4,30
|
|THYAO
|49,56
|3.834.549.274
|% 3,38
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4390
|17,4531
|% 0,31
|
|Euro
|17,7844
|17,7953
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,9127
|21,0176
|% 1,61
|
|Frank
|17,8501
|17,9577
|% 0,52
|
|Riyal
|4,6346
|4,6578
|% 0,33
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,78
|
|Altın Gr.
|963
|963
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.528
|6.633
|-71,00
|
|Yarım
|3.171
|3.238
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.618
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,43
|
Seans Raporu
17:33
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17:48KARYE
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17:47BRSAN
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17:46ASUZU
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17:45DOCO
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