***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 10:28
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PPS Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 63.120,78 % 0,00344 % 0,6582 % 19.152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100695
BIST
11:324.915
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 186,46
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:3218,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:3220,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:321.137,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.136,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:28
|KRDMA
|17,38
|182.347.779
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.368.510
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.008.489
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.455.072
|% 9,96
|
|KUYAS
|22,80
|11.698.300
|% 9,20
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|134,10
|3.538.640.914
|% 7,02
|
|KRDMD
|18,30
|2.237.018.285
|% 6,46
|
|ASELS
|55,65
|1.521.126.902
|% 5,40
|
|EREGL
|38,46
|1.476.136.911
|% 4,40
|
|KOZAL
|544,70
|1.204.764.320
|% 4,99
|
|KRDMD
|18,30
|2.237.018.285
|% 6,46
|
|EKGYO
|8,43
|932.143.046
|% 4,33
|
|YKBNK
|9,00
|799.027.195
|% 4,77
|
|PETKM
|17,29
|814.732.562
|% 3,72
|
|SKBNK
|2,65
|120.195.778
|% 3,92
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7839
|18,7865
|% 0,06
|
|Euro
|20,1956
|20,2111
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7372
|22,8512
|% 0,01
|
|Frank
|20,0379
|20,1586
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,06
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.684
|7.739
|6,00
|
|Yarım
|3.741
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|82,62
|82,62
|-0,05
|