***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2023 10:52
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PPB Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 24.900,11 % 0,00641 % 0,20473 % 3.195,92
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100703
BIST
10:584.882
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 152,84
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.887
En Düşük
4.827
10:5818,7847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,7897
En Düşük
18,7082
10:5820,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0399
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
10:581.136,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.136,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler10:56
|SDTTR
|62,30
|7.436.813
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|18.759.286
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.300.542
|% 9,96
|
|DOGUB
|12,22
|16.158.100
|% 8,62
|
|KRDMA
|17,14
|116.842.771
|% 8,48
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|1.498.607
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|130,50
|2.277.430.976
|% 4,15
|
|KRDMD
|17,99
|1.344.726.574
|% 4,65
|
|ASELS
|54,85
|1.102.660.140
|% 3,88
|
|EREGL
|38,10
|991.648.295
|% 3,42
|
|KOZAL
|536,70
|834.628.475
|% 3,45
|
|KRDMD
|17,99
|1.344.726.574
|% 4,65
|
|EKGYO
|8,37
|558.821.834
|% 3,59
|
|YKBNK
|8,89
|573.220.642
|% 3,49
|
|PETKM
|17,12
|539.555.359
|% 2,70
|
|ISCTR
|10,71
|303.230.141
|% 2,19
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7712
|18,7954
|% 0,11
|
|Euro
|20,2110
|20,2260
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7465
|22,8606
|% 0,05
|
|Frank
|20,0452
|20,1660
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,05
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|3,14
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.681
|7.734
|1,00
|
|Yarım
|3.740
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,10
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:11EGEEN
Yüzde 6.84 oranında artışla 5, 675.40 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 955 adet işlem
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11:10KRDMA
Yüzde 9.87 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 546, 601 adet işlem
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11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, SASA, HEKTS
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11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 128, 99 artarak (% 3.07 ) 4, 325