***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 15:28
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
PPS Fonu Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. 50.956,96 % 0,01249 % 0,77281 % 6.188
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240116
BIST
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16:568.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:5630,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0036
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:5632,9723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:561.987,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.987,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:56
|AGROT
|16,94
|284.857.229
|% 10,00
|
|PKENT
|267,00
|194.422.129
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.834.948
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.852.086
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.223.220
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|192.216.900
|% -10,00
|
|SAMAT
|43,64
|331.075.105
|% -9,98
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|IZFAS
|14,32
|58.158.489
|% -6,04
|
|METUR
|6,91
|50.856.132
|% -5,86
|
|THYAO
|254,00
|6.784.671.361
|% 1,20
|
|KCHOL
|160,70
|5.045.959.662
|% 3,34
|
|AKBNK
|42,90
|4.733.250.005
|% -0,83
|
|ISCTR
|25,38
|3.945.052.665
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,48
|3.560.691.994
|% -2,01
|
|YKBNK
|22,48
|3.560.691.994
|% -2,01
|
|ISCTR
|25,38
|3.945.052.665
|% -2,23
|
|ADESE
|2,26
|276.439.726
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,25
|941.867.223
|% 0,73
|
|AKBNK
|42,90
|4.733.250.005
|% -0,83
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1016
|% 0,01
|
|Euro
|32,9600
|32,9723
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,1847
|38,3762
|% -0,15
|
|Frank
|35,1011
|35,3126
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0020
|8,0421
|% -0,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,15
|23,18
|% 0,66
|
|Platin
|914,32
|915,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,56
|973,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,27
|77,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,74
|2.054,02
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:56
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17:11
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