***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.05.2021 18:19
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 5.580.616
Satışların Maliyeti
28 -5.509.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.953
BRÜT KAR (ZARAR)
70.953
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -194.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-123.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 129.369
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -27.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.211
Finansman Giderleri
33 -16
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-22.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 11.105
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3.631
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.122
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-11.122
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.228
Dönem Karı (Zararı)
-11.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.153
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.370
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.105
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.772
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-75
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.769
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.803
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
78.286
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 8.382.633
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -8.304.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
103.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 107.514
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 107.514 4.000
Finansal Yatırımlar
7 2.927.102 3.043.015
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.066
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 12.243 4.668
ARA TOPLAM
3.046.859 3.053.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.046.859 3.053.749
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.429
TOPLAM VARLIKLAR
3.049.288 3.053.749
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10 9.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 9.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 15.595 15.670
Diğer Borçlar
11 2.769
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.769
ARA TOPLAM
27.376 15.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.376 15.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 5.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 5.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.376 20.715
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.021.912 3.033.034
Ödenmiş Sermaye
27 3.000.000 3.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 30.893
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -11.122 33.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.021.912 3.033.034
TOPLAM KAYNAKLAR
3.049.288 3.053.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
ri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.141 30.893 -33.034 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.122 -11.122 -11.122
Dönem Karı (Zararı)
-11.122 -11.122 -11.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.000.000 2.141 30.893 -11.122 3.021.912 3.021.912
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.122
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-11.122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939120
BIST