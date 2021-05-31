***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.580.616Satışların Maliyeti28 -5.509.663TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.953BRÜT KAR (ZARAR)70.953Genel Yönetim Giderleri29,30 -194.552ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-123.599Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 129.369Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -27.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-22.211Finansman Giderleri33 -16SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-22.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 11.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri3.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.122DÖNEM KARI (ZARARI)-11.122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-11.122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.228Dönem Karı (Zararı)-11.122Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.153Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37.370Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-11.105Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.772Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.066Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-75Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.769İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.575YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI78.286Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 8.382.633Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -8.304.347FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)103.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 107.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 107.514 4.000Finansal Yatırımlar7 2.927.102 3.043.015Peşin Ödenmiş Giderler15 2.066Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 12.243 4.668ARA TOPLAM3.046.859 3.053.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.046.859 3.053.749DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı35 2.429TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.429TOPLAM VARLIKLAR3.049.288 3.053.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10 9.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 9.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 15.595 15.670Diğer Borçlar11 2.769İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.769ARA TOPLAM27.376 15.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.376 15.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 5.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 5.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.376 20.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.021.912 3.033.034Ödenmiş Sermaye27 3.000.000 3.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.141Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 30.893Net Dönem Karı veya Zararı27 -11.122 33.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.021.912 3.033.034TOPLAM KAYNAKLAR3.049.288 3.053.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerMuhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemelerri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu BakiyelerCari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.141 30.893 -33.034 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.122 -11.122 -11.122Dönem Karı (Zararı)-11.122 -11.122 -11.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler27 3.000.000 2.141 30.893 -11.122 3.021.912 3.021.912Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-11.122DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-11.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939120BIST