***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri29,30 -545.303 -350.751Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 203.544 132.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -25.224 -25.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-366.983 -243.294FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-366.983 -243.294Finansman Gelirleri33 301.303 199.825Finansman Giderleri33 -20.318 -20.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-85.998 -63.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 162 -10.943Dönem Vergi (Gideri) Geliri-8.450 -12.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.612 1.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-85.836 -74.714DÖNEM KARI (ZARARI)-85.836 -74.714Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-85.836 -74.714Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-167.472Dönem Karı (Zararı)-85.836Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.550Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler100Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler25.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-162Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-75.633Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.124Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-76.170Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.292İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.629Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.740İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-170.019Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.547YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.038.256Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri11.359.117Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -8.316.064Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI177.833Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 160.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 17.833YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.048.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.048.617DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.052.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.052.617 4.000Finansal Yatırımlar7 0 3.043.015Diğer Alacaklar11 6.124 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.124 0Peşin Ödenmiş Giderler15 78.236 2.066Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 2.121 4.668ARA TOPLAM3.139.098 3.053.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.139.098 3.053.749DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 4.697 0Mobilya ve Demirbaşlar18 4.697 0Kullanım Hakkı Varlıkları18 449.104 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 3.567TOPLAM DURAN VARLIKLAR457.368 0TOPLAM VARLIKLAR3.596.466 3.053.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 27.216 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 27.216 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 27.216 0Ticari Borçlar10 1.292 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 1.292 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 18.299 15.670Diğer Borçlar11 2.740 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 2.740 0ARA TOPLAM49.547 15.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.547 15.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 439.721 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 439.721 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 439.721 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 5.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER439.721 5.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER489.268 20.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 3.107.198 3.033.034Ödenmiş Sermaye27 3.160.000 3.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.141Yasal Yedekler27 2.141Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 30.893Net Dönem Karı veya Zararı27 -85.836 33.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.107.198 3.033.034TOPLAM KAYNAKLAR3.596.466 3.053.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerMuhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferlerToplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034Transferler27 2.141 30.893 -33.034 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -85.836 -85.836 -85.836Dönem Karı (Zararı)27 -85.836 -85.836 -85.836Sermaye Arttırımı27 160.000 160.000 160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 3.160.000 2.141 30.893 -85.836 3.107.198 3.107.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-85.836 -74.714DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-85.836 -74.714Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-85.836 -74.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958441BIST