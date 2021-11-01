***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.985 4.985TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28 4.985 4.985BRÜT KAR (ZARAR)4.985 4.985Genel Yönetim Giderleri29,30 -871.574 -326.271Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 372.511 129.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-494.078 -191.552Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 276.525 11.698Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -27.981 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-245.534 -179.854Finansman Giderleri33 -32.336 -12.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-277.870 -191.872Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.661 6.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -8.450 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 15.111 6.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-271.209 -185.373DÖNEM KARI (ZARARI)-271.209 -185.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-271.209 -185.373Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-288.533Dönem Karı (Zararı)-271.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler339Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler62.943Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler62.943Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.661Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-38.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.985İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.904İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.904Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-39.134Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)560Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11.082Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler590İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)590Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-286.788Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.745YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI202.953Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri13.423.570Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -13.215.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.797Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.338Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 160.000Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri160.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları19 -14.662YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 63.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 63.758 4.000Finansal Yatırımlar7 2.829.555 3.043.015Ticari Alacaklar10 4.985İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 4.985Diğer Alacaklar11 1.904İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 1.904Peşin Ödenmiş Giderler15 41.200 2.066Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 6.413 4.668ARA TOPLAM2.947.815 3.053.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.947.815 3.053.749DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 4.458Mobilya ve Demirbaşlar18 4.458Kullanım Hakkı Varlıkları18 446.904Ertelenmiş Vergi Varlığı35 10.066TOPLAM DURAN VARLIKLAR461.428TOPLAM VARLIKLAR3.409.243 3.053.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 28.017İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.017Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 28.017Ticari Borçlar10 560İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 560Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 26.752 15.670Diğer Borçlar11 590İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 590ARA TOPLAM55.919 15.670TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.919 15.670UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 431.499İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar431.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 431.499Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü5.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER431.499 5.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER487.418 20.715ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.921.825 3.033.034Ödenmiş Sermaye27 3.160.000 3.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.141Yasal Yedekler27 2.141Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 30.893Net Dönem Karı veya Zararı27 -271.209 33.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.921.825 3.033.034TOPLAM KAYNAKLAR3.409.243 3.053.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034Transferler27 2.141 30.893 -33.034Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -271.209 -271.209 -271.209Dönem Karı (Zararı)27 -271.209 -271.209 -271.209Sermaye Arttırımı27 160.000 160.000 160.000Dönem Sonu Bakiyeler3.160.000 2.141 30.893 -271.209 2.921.825 2.921.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-271.209 -185.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-271.209 -185.373Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-271.209 -185.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973632BIST