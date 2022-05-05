***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 159.780 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)159.780 0BRÜT KAR (ZARAR)159.780 0Genel Yönetim Giderleri29,30 -823.624 -194.552Pazarlama Giderleri29,30 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 298.769 72.021Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 0 -90ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-365.075 -122.621Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 34.118 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-330.957 -122.621Finansman Gelirleri33 0 100.410Finansman Giderleri33 -12.705 -16SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-343.662 -22.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri3.854 11.105Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 3.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 3.854 7.474SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-339.808 -11.122DÖNEM KARI (ZARARI)-339.808 -11.122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-339.808 -11.122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-487.545 25.228Dönem Karı (Zararı)-339.808 -11.122Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.669 30.153Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 11.343 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.255 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 11.255 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler12.705 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 12.705 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -34.118 37.370Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -3.854 -11.105Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-143.985 13.772Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.395 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -13.395 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.761 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.761 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -126.305 2.066Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.037 9.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -14.037 9.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 21.569 -75Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler944 2.769İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 944 2.769Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-486.462 32.803Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.083 -7.575YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.620.588 78.286Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 -2.618.104 8.382.633Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 0 -8.304.347Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.484 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.484 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.240 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.535 0Ödenen Faiz-12.705 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.129.373 103.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.129.373 103.514DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.129.610 4.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237 107.514Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 237 3.129.610Finansal Yatırımlar7 5.491.329 2.839.107Ticari Alacaklar10 65.774 52.379İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 65.774 52.379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar12.761 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12.761 0Peşin Ödenmiş Giderler15 126.305Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 8.371 7.288ARA TOPLAM5.704.777 6.028.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.704.777 6.028.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 23.621 22.576Kullanım Hakkı Varlıkları18 346.658 356.562Ertelenmiş Vergi Varlığı35 117.938 115.793TOPLAM DURAN VARLIKLAR488.217 494.931TOPLAM VARLIKLAR6.192.994 6.523.315KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 31.048 26.166Ticari Borçlar10 5.400 19.437İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.400 19.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 78.914 57.345Diğer Borçlar11 4.730 3.786İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 4.730 3.786Kısa Vadeli Karşılıklar24 15.000 15.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 15.000 15.000ARA TOPLAM135.092 121.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.092 121.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 327.385 340.802Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 14.856 12.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 14.856 12.144Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER342.241 352.946TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER477.333 474.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.715.661 6.048.635Ödenmiş Sermaye27 6.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 6.834 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.834 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 6.834 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.141 2.141Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -453.506 0Net Dönem Karı veya Zararı27 -339.808 -453.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.715.661 6.048.635TOPLAM KAYNAKLAR6.192.994 6.523.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 33.034 3.033.034 3.033.034Transferler2.141 30.893 -33.034 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-11.122 -11.122 -11.122Dönem Karı (Zararı)-11.122 -11.122 -11.122Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 2.141 30.893 -11.122 3.021.912 3.021.912Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 6.048.635Transferler27 -453.506 453.506 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.834 0 -339.808 -332.974 -332.974Dönem Karı (Zararı)0 -339.808 -339.808 -339.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.834 0 0 6.834 6.834Sermaye Arttırımı27 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 6.500.000 6.834 2.141 -453.506 -339.808 5.715.661 5.715.661Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-339.808 -11.122DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.834 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 8.543 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.709 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -1.709 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.834 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-332.974 -11.122Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-332.974 -11.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026844BIST