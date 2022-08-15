***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 20:04
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 439.321 0 279.541 0
Satışların Maliyeti
-131.890 0 -76.822 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
307.431 0 202.719 0
BRÜT KAR (ZARAR)
307.431 0 202.719 0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.474.405 -545.303 -706.157 -350.751
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 582.678 242.777 284.217 170.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-584.296 -302.526 -219.221 -179.905
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 84.723 264.827 50.605 164.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -27.981 0 -27.981
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-499.573 -65.680 -168.616 -43.469
Finansman Gelirleri
33 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -53.935 -20.318 -41.230 -20.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-553.508 -85.998 -209.846 -63.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
10.881 162 7.027 -10.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -8.450 0 -12.081
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 10.881 8.612 7.027 1.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-542.627 -85.836 -202.819 -74.714
DÖNEM KARI (ZARARI)
-542.627 -85.836 -202.819 -74.714
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-542.627 -85.836 -202.819 -74.714
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-688.904 -167.472
Dönem Karı (Zararı)
-542.627 -85.836
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.883 -8.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 30.551 100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.702 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 18.702 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.468
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28.468
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-84.723 25.224
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-84.723 25.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-10.881 -162
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-33.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-134.409 -75.633
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.205 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.205 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.647 -6.124
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.288 -6.124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-82.506 -76.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.047 1.292
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.390 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.437 1.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.312 2.629
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.308 2.740
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.308 2.740
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-694.919 -170.019
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.015 2.547
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.420.213 3.038.256
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11.359.117
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.417.729 -8.316.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.484 -4.797
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.484 -4.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
982.986 177.833
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 160.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 160.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11.455 17.833
Ödenen Faiz
-53.935 0
Alınan Faiz
25.466 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.126.131 3.048.617
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.126.131 3.048.617
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.129.610 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.003.479 3.052.617
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.003.479 3.129.610
Finansal Yatırımlar
7 5.341.559 2.839.107
Ticari Alacaklar
10 90.584 52.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 90.584 52.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
8.647 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.288 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 82.506 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.273 7.288
ARA TOPLAM
6.528.048 6.028.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.528.048 6.028.384
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
18 22.161 22.576
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 430.923 356.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 126.089 115.793
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
579.173 494.931
TOPLAM VARLIKLAR
7.107.221 6.523.315
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 37.350 26.166
Ticari Borçlar
10 17.390 19.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 12.390 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.000 19.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 53.033 57.345
Diğer Borçlar
11 5.094 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.094 3.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 15.000 15.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 15.000 15.000
ARA TOPLAM
127.867 121.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.867 121.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 443.085 340.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 27.923 12.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 27.923 12.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.008 352.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
598.875 474.680
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.508.346 6.048.635
Ödenmiş Sermaye
27 7.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 2.338 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.338 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 2.338 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -453.506 0
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -542.627 -453.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.508.346 6.048.635
TOPLAM KAYNAKLAR
7.107.221 6.523.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 0 0 0 0 33.034 3.033.034 0 3.033.034
Transferler
27 2.141 30.893 -33.034 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-85.836 -85.836 0 -85.836
Sermaye Arttırımı
27 160.000 160.000 0 160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.160.000 2.141 30.893 -85.836 3.107.198 0 3.107.198
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 0 6.048.635
Transferler
27 -453.506 453.506 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.338 0 -542.627 -540.289 0 -540.289
Dönem Karı (Zararı)
-542.627 -542.627 0 -542.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.338 2.338 0 2.338
Sermaye Arttırımı
27 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 7.500.000 2.338 2.141 -453.506 -542.627 6.508.346 0 6.508.346
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-542.627 -85.836 -202.819 -74.714
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.338 0 -4.496 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 2.923 0 -5.620 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-585 1.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -585 1.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.338 0 -4.496 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-540.289 -85.836 -207.315 -74.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-540.289 -85.836 -207.315 -74.714
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055651
BIST