***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 439.321 0 279.541 0Satışların Maliyeti-131.890 0 -76.822 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)307.431 0 202.719 0BRÜT KAR (ZARAR)307.431 0 202.719 0Genel Yönetim Giderleri29,30 -1.474.405 -545.303 -706.157 -350.751Pazarlama Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 582.678 242.777 284.217 170.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-584.296 -302.526 -219.221 -179.905Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 84.723 264.827 50.605 164.417Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -27.981 0 -27.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-499.573 -65.680 -168.616 -43.469Finansman Gelirleri33 0 0 0 0Finansman Giderleri33 -53.935 -20.318 -41.230 -20.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-553.508 -85.998 -209.846 -63.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri10.881 162 7.027 -10.943Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -8.450 0 -12.081Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 10.881 8.612 7.027 1.138SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-542.627 -85.836 -202.819 -74.714DÖNEM KARI (ZARARI)-542.627 -85.836 -202.819 -74.714Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-542.627 -85.836 -202.819 -74.714Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-688.904 -167.472Dönem Karı (Zararı)-542.627 -85.836Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.883 -8.550Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 30.551 100Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.702 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 18.702 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.468Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28.468Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-84.723 25.224Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-84.723 25.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-10.881 -162Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-33.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-134.409 -75.633Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.205 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-38.205 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.647 -6.124İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.288 -6.124Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-82.506 -76.170Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.047 1.292İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.390 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-14.437 1.292Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.312 2.629Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.308 2.740İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.308 2.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-694.919 -170.019Vergi İadeleri (Ödemeleri)6.015 2.547YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.420.213 3.038.256Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri11.359.117Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.417.729 -8.316.064Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.484 -4.797Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.484 -4.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI982.986 177.833Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000 160.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.000.000 160.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11.455 17.833Ödenen Faiz-53.935 0Alınan Faiz25.466 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.126.131 3.048.617NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.126.131 3.048.617DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.129.610 4.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.003.479 3.052.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.003.479 3.129.610Finansal Yatırımlar7 5.341.559 2.839.107Ticari Alacaklar10 90.584 52.379İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 90.584 52.379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar8.647 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.288 0Peşin Ödenmiş Giderler15 82.506 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.273 7.288ARA TOPLAM6.528.048 6.028.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.528.048 6.028.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 22.161 22.576Kullanım Hakkı Varlıkları18 430.923 356.562Ertelenmiş Vergi Varlığı35 126.089 115.793TOPLAM DURAN VARLIKLAR579.173 494.931TOPLAM VARLIKLAR7.107.221 6.523.315KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 37.350 26.166Ticari Borçlar10 17.390 19.437İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 12.390 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 5.000 19.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 53.033 57.345Diğer Borçlar11 5.094 3.786İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.094 3.786Kısa Vadeli Karşılıklar24 15.000 15.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 15.000 15.000ARA TOPLAM127.867 121.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER127.867 121.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 443.085 340.802Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 27.923 12.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 27.923 12.144Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER471.008 352.946TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER598.875 474.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.508.346 6.048.635Ödenmiş Sermaye27 7.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 2.338 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.338 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 2.338 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.141 2.141Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -453.506 0Net Dönem Karı veya Zararı27 -542.627 -453.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.508.346 6.048.635TOPLAM KAYNAKLAR7.107.221 6.523.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.000.000 0 0 0 0 33.034 3.033.034 0 3.033.034Transferler27 2.141 30.893 -33.034 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-85.836 -85.836 0 -85.836Sermaye Arttırımı27 160.000 160.000 0 160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 3.160.000 2.141 30.893 -85.836 3.107.198 0 3.107.198Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 0 6.048.635Transferler27 -453.506 453.506 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.338 0 -542.627 -540.289 0 -540.289Dönem Karı (Zararı)-542.627 -542.627 0 -542.627Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.338 2.338 0 2.338Sermaye Arttırımı27 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler27 7.500.000 2.338 2.141 -453.506 -542.627 6.508.346 0 6.508.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-542.627 -85.836 -202.819 -74.714DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.338 0 -4.496 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 2.923 0 -5.620 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-585 1.124Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -585 1.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.338 0 -4.496 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-540.289 -85.836 -207.315 -74.714Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-540.289 -85.836 -207.315 -74.714http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055651BIST