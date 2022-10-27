***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 18:42
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 792.835 4.985 353.514 4.985
Satışların Maliyeti
-251.023 -4.567 -119.133 -4.567
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
541.812 418 234.381 418
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
541.812 418 234.381 418
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -2.233.396 -867.007 -758.991 -321.704
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.056.195 372.511 473.517 129.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-635.389 -494.078 -51.093 -191.552
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17.355 276.525 -67.368 11.698
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -27.981 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-618.034 -245.534 -118.461 -179.854
Finansman Gelirleri
33 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -66.193 -32.336 -12.258 -12.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-684.227 -277.870 -130.719 -191.872
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 24.049 6.661 13.168 6.499
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -8.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 24.049 15.111 13.168 6.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.178 -271.209 -117.551 -185.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.178 -271.209 -117.551 -185.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-660.178 -271.209 -117.551 -185.373
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-687.917 -288.533
Dönem Karı (Zararı)
-660.178 -271.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.371 18.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 45.853 339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105.213 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 16.242 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 88.971 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 33.709 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -17.355 62.943
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -24.049 -6.661
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -38.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-151.257 -33.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.844 -4.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -83.549 -4.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.295 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.647 -1.904
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.359 -1.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.288 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -44.407 -39.134
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.338 560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -15.338 560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -3.109 11.082
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.088 590
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.088 590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-668.064 -286.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-25.517 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 5.664 -1.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.410.231 202.953
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 0 13.423.570
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -3.407.747 -13.215.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.484 -4.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.484 -4.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
968.764 145.338
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 1.000.000 160.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.473 -14.662
Ödenen Faiz
-66.193 0
Alınan Faiz
32.484 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.129.384 59.758
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.129.384 59.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.129.610 4.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
226 63.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 226 3.129.610
Finansal Yatırımlar
7 6.264.209 2.839.107
Ticari Alacaklar
10 138.223 52.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 135.928 52.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.295 0
Diğer Alacaklar
8.647 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.359 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.288 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 44.407 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.624 7.288
ARA TOPLAM
6.457.336 6.028.384
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.457.336 6.028.384
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
18 20.684 22.576
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 417.097 356.562
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 140.038 115.793
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
577.819 494.931
TOPLAM VARLIKLAR
7.035.155 6.523.315
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 38.318 26.166
Ticari Borçlar
10 4.099 19.437
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.099 19.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 54.236 57.345
Diğer Borçlar
11 9.874 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.874 3.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 103.971 15.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 103.971 15.000
ARA TOPLAM
210.498 121.734
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.498 121.734
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 433.135 340.802
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 3.851 12.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 3.851 12.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
436.986 352.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
647.484 474.680
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.387.671 6.048.635
Ödenmiş Sermaye
27 7.500.000 6.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -786 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-786 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -786 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -453.506 0
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -660.178 -453.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.387.671 6.048.635
TOPLAM KAYNAKLAR
7.035.155 6.523.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 33.034 3.033.034 0 3.033.034
Transferler
27 2.141 30.893 -33.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-271.209 -271.209 -271.209
Dönem Karı (Zararı)
-271.209 -271.209
Sermaye Arttırımı
27 160.000 160.000 0 160.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.160.000 2.141 30.893 -271.209 2.921.825 0 2.921.825
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 0 6.048.635
Transferler
27 -453.506 453.506
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-786 -660.178 -660.964 0 -660.964
Dönem Karı (Zararı)
-660.178 -660.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-786 -786
Sermaye Arttırımı
27 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 7.500.000 -786 2.141 -453.506 -660.178 6.387.671 0 6.387.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-660.178 -271.209 -117.551 -185.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-786 0 -3.124 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -982 0 -3.905 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
196 0 781 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 196 0 781 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-786 0 -3.124 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-660.964 -271.209 -120.675 -185.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-660.964 -271.209 -120.675 -185.373
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074831
BIST