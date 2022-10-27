***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 792.835 4.985 353.514 4.985Satışların Maliyeti-251.023 -4.567 -119.133 -4.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)541.812 418 234.381 418Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)541.812 418 234.381 418Genel Yönetim Giderleri29,30 -2.233.396 -867.007 -758.991 -321.704Pazarlama Giderleri29,30 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.056.195 372.511 473.517 129.734Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-635.389 -494.078 -51.093 -191.552Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 17.355 276.525 -67.368 11.698Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 0 -27.981 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-618.034 -245.534 -118.461 -179.854Finansman Gelirleri33 0 0 0 0Finansman Giderleri33 -66.193 -32.336 -12.258 -12.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-684.227 -277.870 -130.719 -191.872Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 24.049 6.661 13.168 6.499Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -8.450Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 24.049 15.111 13.168 6.499SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-660.178 -271.209 -117.551 -185.373DÖNEM KARI (ZARARI)-660.178 -271.209 -117.551 -185.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-660.178 -271.209 -117.551 -185.373Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-687.917 -288.533Dönem Karı (Zararı)-660.178 -271.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler143.371 18.212Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 45.853 339Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler105.213 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 16.242 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 88.971 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 33.709 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 -17.355 62.943Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -24.049 -6.661Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -38.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-151.257 -33.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-85.844 -4.985İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -83.549 -4.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.295 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.647 -1.904İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.359 -1.904İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.288 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -44.407 -39.134Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.338 560İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -15.338 560Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -3.109 11.082Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.088 590İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 6.088 590Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-668.064 -286.788Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-25.517 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 5.664 -1.745YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.410.231 202.953Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 0 13.423.570Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -3.407.747 -13.215.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.484 -4.797Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -2.484 -4.797FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI968.764 145.338Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 1.000.000 160.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları2.473 -14.662Ödenen Faiz-66.193 0Alınan Faiz32.484 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.129.384 59.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.129.384 59.758DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.129.610 4.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ226 63.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 226 3.129.610Finansal Yatırımlar7 6.264.209 2.839.107Ticari Alacaklar10 138.223 52.379İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 135.928 52.379İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 2.295 0Diğer Alacaklar8.647 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.288 0Peşin Ödenmiş Giderler15 44.407 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 1.624 7.288ARA TOPLAM6.457.336 6.028.384TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.457.336 6.028.384DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 20.684 22.576Kullanım Hakkı Varlıkları18 417.097 356.562Ertelenmiş Vergi Varlığı35 140.038 115.793TOPLAM DURAN VARLIKLAR577.819 494.931TOPLAM VARLIKLAR7.035.155 6.523.315KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 38.318 26.166Ticari Borçlar10 4.099 19.437İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.099 19.437Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 54.236 57.345Diğer Borçlar11 9.874 3.786İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11,37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 9.874 3.786Kısa Vadeli Karşılıklar24 103.971 15.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 103.971 15.000ARA TOPLAM210.498 121.734TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.498 121.734UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 433.135 340.802Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 3.851 12.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22,24 3.851 12.144Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER436.986 352.946TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER647.484 474.680ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.387.671 6.048.635Ödenmiş Sermaye27 7.500.000 6.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -786 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-786 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -786 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 2.141 2.141Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -453.506 0Net Dönem Karı veya Zararı27 -660.178 -453.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.387.671 6.048.635TOPLAM KAYNAKLAR7.035.155 6.523.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.000.000 33.034 3.033.034 0 3.033.034Transferler27 2.141 30.893 -33.034 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-271.209 -271.209 -271.209Dönem Karı (Zararı)-271.209 -271.209Sermaye Arttırımı27 160.000 160.000 0 160.000Dönem Sonu Bakiyeler27 3.160.000 2.141 30.893 -271.209 2.921.825 0 2.921.825Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 0 6.048.635Transferler27 -453.506 453.506Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-786 -660.178 -660.964 0 -660.964Dönem Karı (Zararı)-660.178 -660.178Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-786 -786Sermaye Arttırımı27 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler27 7.500.000 -786 2.141 -453.506 -660.178 6.387.671 0 6.387.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-660.178 -271.209 -117.551 -185.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-786 0 -3.124 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -982 0 -3.905 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler196 0 781 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 196 0 781 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-786 0 -3.124 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-660.964 -271.209 -120.675 -185.373Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-660.964 -271.209 -120.675 -185.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074831BIST