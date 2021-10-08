***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri% 0Tescil ve İlan Giderleri490,98 % 0,0076118Sigorta Giderleri% 0Noter Ücretleri% 0Bağımsız Denetim Ücreti4.425 % 0,06860197Alınan Kredi Faizleri% 0Saklama Ücretleri519,78 % 0,00805829Fon Yönetim Ücreti7.669,37 % 0,11890031Hisse Senedi Komisyonu% 0Tahvil Bono Komisyonu859,05 % 0,01331808Gecelik Ters Repo Komisyonu3.246,6 % 0,05033292Vadeli Ters Repo Komisyonu% 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.899,38 % 0,0294466Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu% 0Vergiler ve Diğer Harcamalar225,26 % 0,00349227Türev Araçlar Komisyonu% 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları% 0Diğer Giderler4.447,85 % 0,06895622TOPLAM GİDERLER23.783,27 % 0,36871846DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.450.252,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968827BIST