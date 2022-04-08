***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPJL Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri275,58 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.425,11 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri21.053,82 % 0,03Fon Yönetim Ücreti242.726,73 % 0,37Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu2.402,96 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.806,5 % 0,01Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu19.733,5 % 0,48DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ66.308.360,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018650BIST