***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPJL Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter Ücretleri275,58Bağımsız Denetim Ücreti11.899,99 % 0,01Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri55.188,08 % 0,06Fon Yönetim Ücreti640.181,77 % 0,75Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu4.084,61Gecelik Ters Repo Komisyonu13.020 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu55.256,12 % 0,06Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar1.700,5Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,68 % 0,01Diğer Giderler47.264,85 % 0,06TOPLAM GİDERLER836.139,18 % 0,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ85.571.348,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043245BIST