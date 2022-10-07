***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPJL Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan Giderleri7.267,68 % 0,01Sigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti18.378,16 % 0,02Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri92.351,54 % 0,1Fon Yönetim Ücreti1.091.841,7 % 1,13Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono Komisyonu6.174,13 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu19.645,5 % 0,02Vadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu95.570,88 % 0,1Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar2.098,4 % 0Türev Araçlar KomisyonuMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler76.294,56