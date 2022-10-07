***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaPPS Fonu Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti14.454,92 % 0,12Alınan Kredi Faizleri931,74 % 0,01Saklama Ücretleri10.221,65 % 0,08Fon Yönetim Ücreti48.764,34 % 0,4Hisse Senedi Komisyonu27.005,48 % 0,22Tahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası Komisyonu241,11 % 0Yabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer Harcamalar708,5 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu27.019,21 % 0,22Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler17.438 % 0,14TOPLAM GİDERLER146.784,95 % 1,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ12.189.840,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068780BIST