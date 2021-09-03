***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.09.2021 13:15
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Para Piyasası Şemsiye Fonu
ISIN Kodu TRYPHPY00016
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
Phillip Portföy Yönetimi A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla TEFAS platformu üzerinden, tam iş günlerinde 09:00 ile 13:30 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 10:30) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. TEFAS Dışı Alım-Satım Esasları: Yatırımcılar, Kurucu veya Kurucu'nun dağıtım sözleşmesi imzaladığı kuruluşlar aracılığıyla tam iş günlerinde 09:00 ile 15:00 (yarım iş günlerinde 09:00 ile 11:00) saatleri arasında talimat vererek bir önceki iş günü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden katılma paylarının alım ve satımını yapabilirler. Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.phillipportfoy.com.tr Yoktur
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0041 1,50 0,0041 1,50
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nilgün TÜREOĞLU 30.12.2020 30 SPF Düzey 3 Lisansı, 27.11.2020, 912945 Türev Araçlar Lisansı, 27.11.2020, 912944 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Nilgün TÜREOĞLU 30.12.2020 Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil Ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. 2016-2020 Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. 2020-Halen 30 SPF Düzey 3 Lisansı, 27.11.2020, 912945 Türev Araçlar Lisansı, 27.11.2020, 912944 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Pınar ÜSTEL 03.06.2021 14 SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Harman 1 Sok. Nida Kule Levent İş Merkezi No:7-9/16 34200 Şişli / İSTANBUL 0212 944 59 74 0212 233 69 29 info@phillipportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Güvenç ŞENDAĞ Muhasebe Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961679
BIST