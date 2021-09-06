***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.09.2021 16:49
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
02.09.2021
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon'un karşılaştırma ölçütü %75 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi'dir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962012
BIST
16:021.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:028,4580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0210,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:02488,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 488,15
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:02
|ORCAY
|14,33
|160.353.229
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.150.575
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.637.109
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.369.846
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.643.881
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,14
|79.783.056
|% -4,30
|
|AKYHO
|2,45
|10.324.713
|% -3,92
|
|GARAN
|9,49
|1.337.949.370
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|587.744.241
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|484.962.098
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,30
|406.143.931
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.579.827
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,53
|587.744.241
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.337.949.370
|% 0,85
|
|HALKB
|4,76
|316.084.373
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|73.194.161
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|406.143.931
|% 0,55
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4555
|8,4580
|% -0,05
|
|Euro
|10,0136
|10,0201
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6747
|11,7333
|% 0,51
|
|Frank
|9,1774
|9,2327
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2507
|2,2620
|% 0,08
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,64
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.232
|3.281
|12,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,50
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,11
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,18
|72,18
|-0,42
|