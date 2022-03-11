***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2022 17:36
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aylin Okullu Gün Muhasebe Fon Takas ve Operasyon Müdürü 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009546
BIST
17:312.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 14,81
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:3114,7343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1202
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:3116,2027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1416
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:31928,78
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -23,24
|Açılış
|: 928,78
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:29
|GRSEL
|10,96
|24.346.215
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.707
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|78.255.506
|% 9,00
|
|MEPET
|2,28
|17.735.804
|% 8,57
|
|EUYO
|3,36
|8.373.757
|% 8,04
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,62
|43.724.282
|% -5,41
|
|AKFGY
|2,52
|111.850.009
|% -4,91
|
|SKTAS
|2,99
|15.191.464
|% -4,17
|
|IHAAS
|11,40
|6.112.464
|% -3,72
|
|THYAO
|26,68
|5.851.760.097
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,94
|4.113.614.230
|% -2,80
|
|SISE
|13,57
|2.127.721.593
|% 3,12
|
|GARAN
|11,75
|1.799.188.035
|% 0,26
|
|EREGL
|34,06
|1.694.234.137
|% -1,62
|
|KRDMD
|14,94
|4.113.614.230
|% -2,80
|
|THYAO
|26,68
|5.851.760.097
|% 3,65
|
|DOHOL
|3,22
|704.229.430
|% 3,21
|
|ODAS
|1,52
|319.813.759
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,71
|663.212.124
|% 0,82
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7260
|14,7361
|% -0,80
|
|Euro
|16,1704
|16,1946
|% -0,92
|
|Sterlin
|19,1463
|19,2423
|% -1,02
|
|Frank
|15,6961
|15,7906
|% -1,11
|
|Riyal
|3,9034
|3,9229
|% -0,95
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|-29,99
|
|Altın Gr.
|930
|930
|-22,33
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|-0,26
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,20
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866