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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.03.2022 17:36
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aylin Okullu Gün Muhasebe Fon Takas ve Operasyon Müdürü 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009547


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:372.053
Değişim :  0,53% |  10,72
Açılış :  2.046  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.043
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRSEL 10,96 24.346.215 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.632.707 % 9,93  
FORMT 1,09 78.255.506 % 9,00  
MEPET 2,28 17.735.804 % 8,57  
EUYO 3,36 8.373.757 % 8,04  
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17:33 Alış Satış %  
Dolar 14,7214 14,7333 % -0,82  
Euro 16,1777 16,2083 % -0,83  
Sterlin 19,1463 19,2423 % -1,02  
Frank 15,6961 15,7906 % -1,11  
Riyal 3,9034 3,9229 % -0,95  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.970 1.970 -26,95  
Altın Gr. 927 928 -24,51  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,70 25,73 -0,26  
Gümüş Gr. 12,09 12,11 -0,27  
B. Petrol 110 110 0,88  
Seans Raporu 17:33
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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