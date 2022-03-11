***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2022 17:36
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Aylin Okullu Gün Muhasebe Fon Takas ve Operasyon Müdürü 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009547
BIST
17:372.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,72
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
17:3714,7357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1188
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
17:3716,2023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1420
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
17:37933,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -18,97
|Açılış
|: 933,06
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GRSEL
|10,96
|24.346.215
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.632.707
|% 9,93
|
|FORMT
|1,09
|78.255.506
|% 9,00
|
|MEPET
|2,28
|17.735.804
|% 8,57
|
|EUYO
|3,36
|8.373.757
|% 8,04
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,62
|43.724.282
|% -5,41
|
|AKFGY
|2,52
|111.850.009
|% -4,91
|
|SKTAS
|2,99
|15.191.464
|% -4,17
|
|IHAAS
|11,40
|6.112.464
|% -3,72
|
|THYAO
|26,68
|5.862.209.140
|% 3,65
|
|KRDMD
|14,92
|4.126.725.534
|% -2,93
|
|SISE
|13,54
|2.133.089.744
|% 2,89
|
|GARAN
|11,75
|1.802.383.594
|% 0,26
|
|EREGL
|34,04
|1.701.608.075
|% -1,68
|
|KRDMD
|14,92
|4.126.725.534
|% -2,93
|
|THYAO
|26,68
|5.862.209.140
|% 3,65
|
|DOHOL
|3,23
|707.336.872
|% 3,53
|
|ODAS
|1,52
|319.911.757
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,71
|663.264.420
|% 0,82
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7214
|14,7333
|% -0,82
|
|Euro
|16,1777
|16,2083
|% -0,83
|
|Sterlin
|19,1463
|19,2423
|% -1,02
|
|Frank
|15,6961
|15,7906
|% -1,11
|
|Riyal
|3,9034
|3,9229
|% -0,95
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-26,95
|
|Altın Gr.
|927
|928
|-24,51
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,88
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866