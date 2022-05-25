***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2022 17:04
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatma KÖKSAL Fon Takas ve Operasyon Sorumlusuu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032398
BIST
17:412.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 44,82
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:4116,3939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 0,3181
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:4117,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2288
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:41973,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,48
|Açılış
|: 973,72
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DAGHL
|27,06
|5.265.993
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.364.200
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.999.290
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|10.638.326
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|24.826.171
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|117.937.792
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.704.664
|% -9,82
|
|SELVA
|8,56
|35.877.562
|% -8,94
|
|FENER
|42,80
|305.567.495
|% -6,75
|
|THYAO
|42,54
|3.074.302.459
|% 0,90
|
|SISE
|20,84
|2.801.069.648
|% 5,15
|
|GARAN
|14,84
|2.313.628.537
|% 0,21
|
|ASELS
|23,72
|1.503.384.622
|% 2,86
|
|SAHOL
|20,16
|1.276.212.291
|% 2,34
|
|YKBNK
|4,54
|1.213.975.480
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.998.143
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|518.021.863
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|813.358.097
|% 5,04
|
|GARAN
|14,84
|2.313.628.537
|% 0,21
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3839
|16,3939
|% 1,98
|
|Euro
|17,5054
|17,5254
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,4715
|20,5741
|% 1,75
|
|Frank
|16,9472
|17,0493
|% 1,53
|
|Riyal
|4,3506
|4,3724
|% 1,67
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,98
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL