***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.05.2022 17:08
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fatma KÖKSAL Takas ve Operasyon Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
Gülnihal Çon Muhasebe Sorumlusu 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032407
BIST
17:432.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 44,75
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:4316,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3143
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:4317,5348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2382
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:43973,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,43
|Açılış
|: 973,66
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:41
|DAGHL
|27,06
|5.255.196
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.363.903
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.947.647
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.683.546
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|116.892.486
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.691.889
|% -9,82
|
|SELVA
|8,50
|35.696.344
|% -9,57
|
|FENER
|42,58
|299.286.533
|% -7,23
|
|THYAO
|42,52
|3.037.272.734
|% 0,85
|
|SISE
|20,94
|2.745.307.486
|% 5,65
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|ASELS
|23,76
|1.493.532.290
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.202.823.190
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.820.713
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|511.735.305
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|800.904.997
|% 5,04
|
|GARAN
|14,89
|2.273.178.468
|% 0,55
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3839
|16,3939
|% 1,98
|
|Euro
|17,5054
|17,5254
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,4575
|20,5601
|% 1,68
|
|Frank
|16,9319
|17,0339
|% 1,44
|
|Riyal
|4,3507
|4,3725
|% 1,67
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-16,01
|
|Altın Gr.
|973
|973
|7,08
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,81
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 2, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 92 üstünde . İşlem hacmi 31, 501.00 milyon TL de
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL