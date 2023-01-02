***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.01.2023 10:20
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00795 2,90 0,00795 2,90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091876
BIST
11:095.620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 110,38
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:0918,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0920,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:091.098,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.098,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:07
|KONYA
|3.773,00
|54.741.587
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|14.966.226
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.472.393
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.391.950
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,38
|96.517.854
|% -6,20
|
|ULUFA
|9,77
|44.519.560
|% -5,79
|
|BRKVY
|33,56
|28.035.775
|% -5,36
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|ATEKS
|107,10
|3.402.763
|% -3,43
|
|ASELS
|63,90
|2.187.018.867
|% 2,82
|
|THYAO
|143,90
|2.052.239.793
|% 2,13
|
|TCELL
|39,66
|1.590.191.400
|% 4,70
|
|EKGYO
|8,97
|1.524.289.305
|% 2,75
|
|EREGL
|42,02
|1.508.858.272
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,97
|1.524.289.305
|% 2,75
|
|KRDMD
|18,53
|1.152.647.851
|% 3,00
|
|TTKOM
|26,20
|1.349.876.810
|% 6,68
|
|ISCTR
|12,98
|656.787.890
|% 1,64
|
|PETKM
|20,22
|895.914.587
|% 1,30
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7178
|18,7318
|% 0,16
|
|Euro
|19,9912
|20,0176
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5329
|22,6459
|% -0,03
|
|Frank
|20,1873
|20,3089
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9653
|4,9903
|% 0,09
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,61
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22ARCLK
Yüzde 6.51 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 768 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 5, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 27, 304.00 milyon TL de
-
11:21TTKOM
Yüzde 7.33 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 167, 063 adet işlem
-
11:20ARCLK
Yüzde 5.97 oranında artışla 118.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 663, 070 adet işlem
-
11:19ALCAR
Yüzde 5.74 oranında artışla 731.10 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 034 adet işlem