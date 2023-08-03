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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.08.2023 16:23
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Pınar ÜSTEL 03.06.2021 SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738
Göktürk Aydemir 02.08.2023 SPF Düzey 3-202308 Türev Araçları 303054




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180298


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BIST En Aktif Hisseler17:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLSER 44,24 141.689.173 % 10,00  
RAYSG 39,60 56.324.331 % 10,00  
ISYAT 6,93 97.520.396 % 10,00  
SMRTG 83,70 2.776.185.961 % 9,99  
ATAKP 69,90 744.501.818 % 9,99  
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17:23 Alış Satış %  
Dolar 26,9590 26,9633 % 0,15  
Euro 29,5350 29,5811 % 0,34  
Sterlin 34,0997 34,2707 % -0,19  
Frank 30,6512 30,8358 % 0,16  
Riyal 7,1667 7,2026 % 0,03  
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17:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 3,27  
Altın Gr. 1.677 1.677 -0,38  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.958 11.045 -37,00  
Yarım 5.483 5.548 -19,00  
Çeyrek 2.742 2.774 -9,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 -0,06  
Gümüş Gr. 20,42 20,44 -0,13  
B. Petrol 83,86 83,86 0,66  
Seans Raporu 17:23
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