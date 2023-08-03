***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.08.2023 16:29
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Pınar ÜSTEL SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738
Göktürk Aydemir SPF Düzey 3-202308 Türev Araçları 303054
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180301
BIST
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17:267.222
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -36,93
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
17:2626,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0473
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
17:2629,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1076
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
17:261.677,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.677,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler17:22
|KLSER
|44,24
|141.318.531
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.298.552
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|97.515.198
|% 10,00
|
|SMRTG
|83,70
|2.768.425.465
|% 9,99
|
|ATAKP
|69,90
|742.218.465
|% 9,99
|
|EGEPO
|28,90
|61.143.548
|% -9,97
|
|MACKO
|102,00
|560.232.841
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|AKSUE
|43,30
|205.285.262
|% -9,79
|
|ASTOR
|115,00
|6.917.836.176
|% 0,61
|
|THYAO
|234,60
|6.606.973.776
|% -0,80
|
|EKGYO
|8,80
|4.756.218.467
|% 2,09
|
|ASELS
|76,45
|4.339.121.936
|% -2,86
|
|KONTR
|245,50
|4.338.426.741
|% 7,25
|
|EKGYO
|8,80
|4.756.218.467
|% 2,09
|
|YKBNK
|14,12
|4.059.519.027
|% -1,94
|
|ZOREN
|4,32
|933.669.644
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,08
|617.355.472
|% -2,53
|
|ODAS
|11,32
|2.147.425.293
|% 0,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9438
|26,9743
|% 0,20
|
|Euro
|29,5398
|29,5867
|% 0,36
|
|Sterlin
|34,0714
|34,2423
|% -0,27
|
|Frank
|30,6405
|30,8251
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1658
|7,2018
|% 0,02
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|2,62
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.959
|11.047
|-35,00
|
|Yarım
|5.484
|5.549
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.742
|2.774
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,61
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37ULAS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 14.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 303, 242 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 22 kaybederek (% -0.79 ) 7, 844
-
17:36XU100
Endeks 7, 246 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 126, 926.00 milyon TL de
-
17:36PRDGS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 060, 203 adet işlem
-
17:35ULAS
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 289, 487 adet işlem