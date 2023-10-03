***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.10.2023 12:47
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin MUTLU Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198907
BIST
'
16:468.532
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 44,85
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4627,5114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0622
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4628,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:461.618,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.618,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TARKM
|493,00
|229.418.709
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,50
|8.523.661.040
|% -1,14
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EREGL
|45,00
|4.522.833.073
|% 0,49
|
|SISE
|56,90
|4.186.254.575
|% 2,06
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.063.173
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.591.427.114
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.097.424.450
|% -0,95
|
|ODAS
|13,87
|2.553.900.288
|% 4,21
|
|KATMR
|2,68
|428.384.004
|% 9,84
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4851
|27,5114
|% 0,23
|
|Euro
|28,7785
|28,7957
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,1397
|33,3059
|% 0,20
|
|Frank
|29,7190
|29,8980
|% -0,16
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|0,14
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.614
|0,58
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.846
|10.939
|-1,00
|
|Yarım
|5.440
|5.486
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.743
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,65
|18,68
|0,10
|
|B. Petrol
|90,76
|90,76
|0,05
|