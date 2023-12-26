***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONUISIN Kodu TRYPHPY00065Fonun Süresi SüresizFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi19.12.2023Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıPHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-TEFAS - PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.phillipportfoy.com.tr YokturFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım çerçevesinde orta ve uzun vadede, mevduat faizine alternatif bir getiri elde edilmesi hedeflenmektedirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.Fonun karşılaştırma ölçütü BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00137 0,50Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin MUTLU Düzey 3 Lisansı Türev AraçlarFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBora PARTAL SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250Pınar ÜSTEL SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738Göktürk AYDEMİR SP Düzey 3-202308İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaESENTEPE MAH.HARMAN 1 SOK.NİDA KULE LEVENT NO:6-7/16 ŞİŞLİ/İSTANBUL 34394 POSTA KODU 0212 944 59 74 0212 233 69 29 info@phillipportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFATMA KÖKSAL MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.trNURCAN ACAR MUHASEBE MÜDÜRÜ 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229306BIST