***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.12.2023 14:58
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu TRYPHPY00065
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
19.12.2023
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar izleyen ilk iş günü yerine getirilir. Yarım iş günlerinde katılma payı alım talimatları saat 10:30'a kadar verilebilir. PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-TEFAS - PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.phillipportfoy.com.tr Yoktur
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon yatırım çerçevesinde orta ve uzun vadede, mevduat faizine alternatif bir getiri elde edilmesi hedeflenmektedir
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fonun karşılaştırma ölçütü BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,50
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin MUTLU Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bora PARTAL SPF Düzey 3 Lisansı, 17.10.2017, 213185 Türev Araçlar Lisansı, 17.10.2017, 309250
Pınar ÜSTEL SPF Düzey 3 Lisansı, 06.03.2012, 205762 Türev Araçlar Lisansı, 12.11.2021, 919738
Göktürk AYDEMİR SP Düzey 3-202308
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
ESENTEPE MAH.HARMAN 1 SOK.NİDA KULE LEVENT NO:6-7/16 ŞİŞLİ/İSTANBUL 34394 POSTA KODU 0212 944 59 74 0212 233 69 29 info@phillipportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FATMA KÖKSAL MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
NURCAN ACAR MUHASEBE MÜDÜRÜ 0212 944 59 74 info@phillipportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229306
BIST