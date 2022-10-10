***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
10.10.2022 10:27
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
31696,82
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 21,59
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 33,22
- Kurucu (%)
% 65
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 35
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 36,97
c) Saklama Ücreti (%)
% 6,96
d) Diğer Giderler (%)
% 22,85
Açıklamalar
PPS Fonu Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069553
BIST
11:093.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,22
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.601
En Düşük
3.566
11:0918,5816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0344
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
11:0918,0330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0687
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1648
En Düşük
18,0034
11:091.005,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -9,24
|Açılış
|: 1.005,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.004,76
BIST En Aktif Hisseler11:09
|CRFSA
|44,32
|79.102.097
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,50
|20.164.918
|% 9,94
|
|JANTS
|89,50
|167.591.375
|% 9,28
|
|TRCAS
|18,93
|73.489.726
|% 8,92
|
|KONTR
|81,50
|365.516.240
|% 8,67
|
|KIMMR
|7,20
|297.266
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|40.948.030
|% -9,90
|
|YONGA
|29,30
|76.473
|% -6,98
|
|MARTI
|4,67
|48.068.285
|% -6,60
|
|AKENR
|3,22
|57.403.363
|% -5,85
|
|THYAO
|85,10
|2.161.953.763
|% 1,07
|
|SASA
|85,95
|1.086.240.203
|% -1,26
|
|EKGYO
|4,34
|879.855.497
|% 0,93
|
|ASELS
|32,10
|821.920.185
|% 1,97
|
|SISE
|29,96
|778.669.080
|% 0,67
|
|EKGYO
|4,34
|879.855.497
|% 0,93
|
|YKBNK
|8,18
|416.879.406
|% 0,49
|
|PETKM
|14,62
|690.703.050
|% 0,55
|
|AKFGY
|3,75
|169.913.256
|% 7,45
|
|KRDMD
|12,94
|569.383.711
|% 1,89
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5758
|18,5816
|% -0,18
|
|Euro
|18,0101
|18,0330
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,4915
|20,5943
|% -0,42
|
|Frank
|18,5411
|18,6528
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% -0,21
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,30
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|-9,22
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.884
|10,00
|
|Tam
|6.761
|6.816
|-115,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|-56,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|-0,28
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 06 artarak (% 0.54 ) 3, 936
-
11:24XU100
Endeks 3, 589 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 6 üstünde . İşlem hacmi 18, 237.00 milyon TL de
-
11:24SAYAS
Yüzde 7.57 oranında artışla 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 212, 718 adet işlem
-
11:23HUNER
Yüzde 8.11 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 145, 906 adet işlem
-
11:22MEGAP
Yüzde 8.58 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 011, 470 adet işlem