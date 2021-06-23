***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 3.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 160.000 TL artırılarak 3.160.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 22.06.2021 tarihli ve E-12233903-350.05.01-7711 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943706BIST