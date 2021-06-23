***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2021 11:01
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 3.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 160.000 TL artırılarak 3.160.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 22.06.2021 tarihli ve E-12233903-350.05.01-7711 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943706
BIST
11:571.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.414
11:578,6117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
11:5710,2841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0500
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
11:57494,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,57
|Açılış
|: 494,19
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler11:57
|CEOEM
|14,98
|24.702.491
|% 9,99
|
|RAYSG
|9,85
|518.629
|% 9,93
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|VKFYO
|7,30
|19.949.260
|% 9,45
|
|DAGHL
|13,55
|11.958.994
|% 8,84
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|AYCES
|70,00
|808.367
|% -3,71
|
|YAPRK
|29,52
|958.258
|% -3,28
|
|MERIT
|16,40
|335.724
|% -3,19
|
|ISGSY
|9,97
|31.371.311
|% -3,11
|
|THYAO
|14,70
|416.604.424
|% -0,41
|
|HALKB
|5,31
|394.805.796
|% 0,76
|
|GARAN
|8,33
|296.287.419
|% 0,12
|
|KOZAL
|122,90
|239.754.194
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,18
|171.915.559
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,18
|171.915.559
|% 1,40
|
|HALKB
|5,31
|394.805.796
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,20
|150.431.351
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|296.287.419
|% 0,12
|
|VAKBN
|3,68
|103.793.452
|% 0,82
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6072
|% -0,49
|
|Euro
|10,2712
|10,2772
|% -0,55
|
|Sterlin
|12,0034
|12,0636
|% -0,22
|
|Frank
|9,3458
|9,4021
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2910
|2,3025
|% -0,38
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,41
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,20
|0,03
|
|B. Petrol
|75,49
|75,49
|0,68
|