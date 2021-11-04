***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.11.2021 11:29
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974661
BIST
11:231.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 23,39
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
11:239,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0478
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
11:2311,1900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0200
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2000
En Düşük
11,1850
11:23553,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 5,37
|Açılış
|: 553,87
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:21
|PRKAB
|27,16
|74.497.444
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|46.958.190
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|PAMEL
|58,20
|4.525.762
|% 7,78
|
|BASGZ
|28,04
|7.732.871
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.546.556
|% -9,95
|
|CANTE
|12,07
|30.856.072
|% -7,15
|
|IHAAS
|4,73
|130.131.172
|% -6,52
|
|TETMT
|162,90
|1.429.417
|% -6,11
|
|THYAO
|16,68
|1.422.188.256
|% 7,06
|
|GARAN
|10,52
|791.271.178
|% 1,35
|
|TSKB
|1,55
|344.704.202
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,29
|308.444.323
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,92
|273.668.752
|% 1,39
|
|TSKB
|1,55
|344.704.202
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,09
|134.478.536
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|273.668.752
|% 1,39
|
|THYAO
|16,68
|1.422.188.256
|% 7,06
|
|GARAN
|10,52
|791.271.178
|% 1,35
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6863
|9,6913
|% 0,52
|
|Euro
|11,1994
|11,2103
|% 0,09
|
|Sterlin
|13,1896
|13,2558
|% 0,28
|
|Frank
|10,5696
|10,6333
|% 0,37
|
|Riyal
|2,5789
|2,5918
|% 0,66
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,97
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,45
|