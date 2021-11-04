***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.11.2021 11:32
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974663
BIST
11:511.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 21,54
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
11:519,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7196
En Düşük
9,6257
11:5111,2201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0195
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
11:51553,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,81
|Açılış
|: 553,30
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:49
|HLGYO
|2,88
|47.607.322
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,08
|89.538.720
|% 9,64
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|PAMEL
|58,20
|5.167.532
|% 7,78
|
|BASGZ
|28,04
|8.320.534
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.779.357
|% -9,95
|
|RODRG
|14,62
|2.598.791
|% -8,74
|
|IHAAS
|4,67
|148.831.626
|% -7,71
|
|CANTE
|12,13
|35.434.299
|% -6,69
|
|THYAO
|16,67
|1.607.403.609
|% 7,00
|
|GARAN
|10,45
|1.019.211.349
|% 0,67
|
|TSKB
|1,53
|396.019.480
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,30
|336.797.308
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,00
|305.304.674
|% 0,67
|
|TSKB
|1,53
|396.019.480
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,09
|137.660.944
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|286.334.663
|% 1,39
|
|THYAO
|16,67
|1.607.403.609
|% 7,00
|
|GARAN
|10,45
|1.019.211.349
|% 0,67
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6969
|9,7010
|% 0,63
|
|Euro
|11,2137
|11,2219
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,1831
|13,2492
|% 0,23
|
|Frank
|10,5687
|10,6323
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5763
|2,5892
|% 0,56
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,56
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,11
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|82,65
|82,65
|0,66
|