***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPhillip Portföy Para Piyasası Fonu İzahnamesi'nin 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi yatırımcı lehine olacak şekilde değiştirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bildirimde bulunulmuştur.Değişiklikler 10/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Komisyon OranıBSMVO/N Repo0,00001HariçO/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler)0,00002HariçVadeli Repo0,00003*gün sayısıHariçVadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler)0,00003*gün sayısıHariçTahvil-Bono PiyasasıYüzbinde 8HariçTahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler)Yüzbinde 8HariçHazine İhalesiMasrafsızBorsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli)0,00003DahilBorsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli)Anapara*0,00001*gün sayısıDahilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976205BIST