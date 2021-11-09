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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

09.11.2021 12:21
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Phillip Portföy Para Piyasası Fonu İzahnamesi'nin 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi yatırımcı lehine olacak şekilde değiştirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bildirimde bulunulmuştur.
 
Değişiklikler 10/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
 
     
    Komisyon  Oranı
    BSMV

    O/N Repo
    0,00001
    Hariç

    O/N Repo (14:00-17:00 arası  işlemler)
    0,00002
    Hariç

    Vadeli Repo
    0,00003*gün sayısı
    Hariç

    Vadeli Repo(14:00-17:00 arası  işlemler)
    0,00003*gün sayısı
    Hariç

    Tahvil-Bono Piyasası
    Yüzbinde 8
    Hariç

    Tahvil- Bono Piyasası (Seans  dışı işlemler)
    Yüzbinde 8
    Hariç

      Hazine İhalesi
 
    Masrafsız
     

    Borsa Para Piyasası (1-7 gün  arası vadeli)
    0,00003
    Dahil

    Borsa Para Piyasası (7 günden  uzun vadeli)
    Anapara*0,00001*gün sayısı
    Dahil





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976205


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TSPOR 6,18 27.102.674 % 9,96  
DOBUR 84,55 14.035.892 % 9,95  
PRKAB 30,48 127.568.410 % 9,17  
GSDDE 4,28 31.249.180 % 8,08  
SUMAS 91,05 227.238 % 6,49  
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16:00 Alış Satış %  
Dolar 9,7250 9,7250 % 0,49  
Euro 11,2659 11,2718 % 0,44  
Sterlin 13,1550 13,2210 % 0,49  
Frank 10,5901 10,6539 % 0,36  
Riyal 2,5862 2,5992 % 0,51  
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16:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.826 1,66  
Altın Gr. 570 570 2,88  
Cumhuriyet 3.773 3.830 3,00  
Tam 3.758 3.852 6,60  
Yarım 1.816 1.863 3,19  
Çeyrek 911 932 1,60  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 -0,08  
Gümüş Gr. 7,61 7,62 -0,00  
B. Petrol 83,59 83,59 0,16  
Seans Raporu 16:00
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