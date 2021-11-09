***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.11.2021 12:21
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Para Piyasası Fonu İzahnamesi'nin 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi yatırımcı lehine olacak şekilde değiştirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bildirimde bulunulmuştur.
Değişiklikler 10/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.
Komisyon Oranı
BSMV
O/N Repo
0,00001
Hariç
O/N Repo (14:00-17:00 arası işlemler)
0,00002
Hariç
Vadeli Repo
0,00003*gün sayısı
Hariç
Vadeli Repo(14:00-17:00 arası işlemler)
0,00003*gün sayısı
Hariç
Tahvil-Bono Piyasası
Yüzbinde 8
Hariç
Tahvil- Bono Piyasası (Seans dışı işlemler)
Yüzbinde 8
Hariç
Hazine İhalesi
Masrafsız
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli)
0,00003
Dahil
Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli)
Anapara*0,00001*gün sayısı
Dahil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976205
BIST
16:001.626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,58
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
16:009,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:0011,2718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0494
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:00570,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,98
|Açılış
|: 570,53
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TSPOR
|6,18
|27.102.674
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,48
|127.568.410
|% 9,17
|
|GSDDE
|4,28
|31.249.180
|% 8,08
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|173.196.942
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.658.542
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.130.944
|% -9,90
|
|INVEO
|28,78
|14.509.488
|% -8,92
|
|AKFGY
|5,43
|34.833.478
|% -8,28
|
|PETKM
|7,03
|2.690.280.441
|% 3,08
|
|GARAN
|10,85
|2.188.712.887
|% 0,65
|
|THYAO
|18,08
|2.123.692.058
|% 0,17
|
|SISE
|9,39
|1.757.646.606
|% 4,68
|
|YKBNK
|3,12
|1.103.742.825
|% 2,63
|
|PETKM
|7,03
|2.690.280.441
|% 3,08
|
|YKBNK
|3,12
|1.103.742.825
|% 2,63
|
|ODAS
|1,55
|443.352.292
|% 4,73
|
|GARAN
|10,85
|2.188.712.887
|% 0,65
|
|SISE
|9,39
|1.757.646.606
|% 4,68
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7250
|9,7250
|% 0,49
|
|Euro
|11,2659
|11,2718
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1550
|13,2210
|% 0,49
|
|Frank
|10,5901
|10,6539
|% 0,36
|
|Riyal
|2,5862
|2,5992
|% 0,51
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|1,66
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.773
|3.830
|3,00
|
|Tam
|3.758
|3.852
|6,60
|
|Yarım
|1.816
|1.863
|3,19
|
|Çeyrek
|911
|932
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,16
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:16GSDHO
Yüzde 4.68 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 335, 798 adet işlem
-
16:15GSRAY
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 637, 485 adet işlem
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 38 artarak (% 1.34 ) 1, 771
-
16:14
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, YKBNK, ODAS
-
16:14XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 23, 201.00 milyon TL de