***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.160.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.893 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından, 3.309.107 TL'lik kısmı nakden karşılanmak suretiyle 3.340.000 TL artırılarak 6.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 15.11.2021 tarihli ve E E-12233903-350.05.01-13060 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978420BIST