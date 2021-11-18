***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.11.2021 10:20
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.160.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.893 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından, 3.309.107 TL'lik kısmı nakden karşılanmak suretiyle 3.340.000 TL artırılarak 6.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 15.11.2021 tarihli ve E E-12233903-350.05.01-13060 sayılı yazısıyla olumlu karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978420
BIST
10:191.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:1910,7371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1044
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:1912,1805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1369
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:19644,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 6,37
|Açılış
|: 644,08
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:17
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|DITAS
|22,62
|9.943.287
|% 8,54
|
|PRKAB
|44,04
|52.489.713
|% 8,21
|
|TETMT
|185,00
|1.206.681
|% 6,81
|
|ULAS
|3,97
|2.390.972
|% 6,72
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,97
|791.484
|% -4,50
|
|GMTAS
|2,50
|2.746.126
|% -4,21
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|BALAT
|8,00
|37.272
|% -3,03
|
|PETKM
|7,78
|219.755.049
|% 0,91
|
|SISE
|10,53
|174.162.992
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,70
|153.186.507
|% 0,13
|
|GARAN
|11,93
|114.773.597
|% 0,25
|
|BASGZ
|17,00
|108.717.420
|% -1,33
|
|ADESE
|1,06
|55.595.122
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,38
|107.479.795
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,16
|61.828.849
|% -0,92
|
|PETKM
|7,78
|219.755.049
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,70
|153.186.507
|% 0,13
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7251
|10,7362
|% 0,97
|
|Euro
|12,1588
|12,1779
|% 1,12
|
|Sterlin
|14,4501
|14,5226
|% 1,10
|
|Frank
|11,5161
|11,5855
|% 0,98
|
|Riyal
|2,8540
|2,8683
|% 1,06
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,46
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,17
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,62
|8,63
|0,06
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|-0,49
|