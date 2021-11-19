***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'muz 18.11.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarakNilgün TÜREOĞLU'nun 18.11.2021 tarihli dilekçesiyle 22.11.2021 tarihinden itibaren Portföy Yöneticisi görevinden istifa etme talebine ilişkin olarak Nilgün TÜREOĞLU'nun 22.11.2021 tarihi itibarıyla Şirketteki Portföy Yöneticiliği görevinden istifasının kabulüne,Nilgün TÜREOĞLU'nun istifası nedeniyle Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na Bağlı Phillip Portföy Para Piyasası Fonu ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'ndaki (Hisse Senedi Yoğun Fon) portföy yöneticiliğinin sona erdirilmesi ve konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin internet sitesi vasıtasıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine,oy birliği ile karar vermiştir.Son durum itibarıyla Şirketimiz portföy yöneticileri Metin TAŞÇIOĞLU ve Pınar ÜSTEL'den oluşmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978749BIST