***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2021 15:54
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'muz 18.11.2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak
Nilgün TÜREOĞLU'nun 18.11.2021 tarihli dilekçesiyle 22.11.2021 tarihinden itibaren Portföy Yöneticisi görevinden istifa etme talebine ilişkin olarak Nilgün TÜREOĞLU'nun 22.11.2021 tarihi itibarıyla Şirketteki Portföy Yöneticiliği görevinden istifasının kabulüne,
Nilgün TÜREOĞLU'nun istifası nedeniyle Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na Bağlı Phillip Portföy Para Piyasası Fonu ile Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu'ndaki (Hisse Senedi Yoğun Fon) portföy yöneticiliğinin sona erdirilmesi ve konuya ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin internet sitesi vasıtasıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine,
oy birliği ile karar vermiştir.
Son durum itibarıyla Şirketimiz portföy yöneticileri Metin TAŞÇIOĞLU ve Pınar ÜSTEL'den oluşmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978750
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|DURDO
|15,84
|40.675.158
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|SANFM
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|27.572.030
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|DOBUR
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|TETMT
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|Sterlin
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|% 1,43
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|%
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|Altın Gr.
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|667
|6,83
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|Cumhuriyet
|4.386
|4.453
|1,00
|
|Tam
|4.365
|4.476
|-8,64
|
|Yarım
|2.110
|2.165
|-4,18
|
|Çeyrek
|1.058
|1.083
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|8,90
|8,91
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