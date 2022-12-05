***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.12.2022 16:41
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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PJL fonu izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084381
BIST
16:294.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 20,33
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
16:2918,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
16:2919,7285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0992
|Açılış
|: 19,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
16:291.076,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.076,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.074,80
BIST En Aktif Hisseler16:27
|GLCVY
|31,68
|101.864.769
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,17
|28.760.002
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.280.780
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|300.274.949
|% 9,99
|
|KZBGY
|23,58
|495.594.146
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|730.031.990
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|366.756.649
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|104.093.901
|% -9,98
|
|MIATK
|117,40
|75.987.735
|% -9,97
|
|YEOTK
|71,85
|113.041.370
|% -9,96
|
|THYAO
|136,70
|10.805.796.351
|% 6,55
|
|EREGL
|42,82
|10.790.252.372
|% 3,38
|
|KRDMD
|16,23
|7.782.667.976
|% 9,96
|
|ASELS
|48,58
|4.426.662.558
|% 3,27
|
|EKGYO
|7,25
|3.657.173.808
|% 1,54
|
|EKGYO
|7,25
|3.657.173.808
|% 1,54
|
|KRDMD
|16,23
|7.782.667.976
|% 9,96
|
|EREGL
|42,82
|10.790.252.372
|% 3,38
|
|ISCTR
|10,25
|2.532.692.911
|% -1,82
|
|ADESE
|1,85
|425.093.634
|% 9,47
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6417
|% 0,04
|
|Euro
|19,7217
|19,7294
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,8621
|22,9768
|% 0,18
|
|Frank
|19,8653
|19,9850
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.301
|9,00
|
|Tam
|7.213
|7.270
|-4,00
|
|Yarım
|3.498
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|2,66
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:42SELVA
Yüzde 4.34 oranında artışla 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 877, 475 adet işlem
-
16:41TDGYO
Yüzde 4.38 oranında artışla 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 371, 724 adet işlem
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 47 artarak (% 0.24 ) 4, 347
-
16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, DIRIT, OZSUB, ALMAD, UZERB, ALKA, ADESE, EMKEL, KRDMB, MERKO
-
16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YESIL, VAKKO, SASA, YEOTK, PRDGS, MIATK, PRKME