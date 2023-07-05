***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2023 16:46
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165918
BIST
'
17:596.092
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 87,70
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
|
5.890
En Yüksek
6.122
17:5926,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1445
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
17:5928,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1131
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5548
En Düşük
28,0552
17:591.612,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.612,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
|
1.623,64
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler17:57
|YAPRK
|111,10
|133.774.993
|% 10,00
|
|SELGD
|8,25
|8.872.605
|% 10,00
|
|OTKAR
|223,30
|729.979.321
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|163.640.656
|% 10,00
|
|BFREN
|4.548,50
|172.764.093
|% 10,00
|
|VKFYO
|31,10
|39.829.081
|% -9,96
|
|BRYAT
|1.464,80
|723.226.393
|% -4,57
|
|INGRM
|544,00
|10.478.522
|% -4,16
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|VKING
|34,54
|13.972.854
|% -3,68
|
|THYAO
|215,80
|14.748.682.135
|% 3,70
|
|KOZAL
|27,10
|4.173.535.665
|% 0,07
|
|TCELL
|39,40
|4.148.572.260
|% 5,29
|
|ASELS
|59,40
|3.964.348.222
|% -0,25
|
|KCHOL
|109,40
|3.865.670.539
|% 4,19
|
|EKGYO
|7,83
|2.249.634.855
|% 0,64
|
|YKBNK
|13,23
|3.607.018.341
|% -1,34
|
|SKBNK
|2,85
|586.308.337
|% 0,35
|
|ISCTR
|14,24
|2.671.014.258
|% -1,04
|
|VKGYO
|3,19
|599.715.389
|% 4,93
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0911
|26,0994
|% 0,53
|
|Euro
|28,3802
|28,4210
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,0908
|33,2567
|% 0,42
|
|Frank
|28,9521
|29,1265
|% 0,31
|
|Riyal
|6,9363
|6,9711
|% 0,37
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.611
|0,31
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.193
|5.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.605
|2.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,38
|0,16
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,00
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59YUNSA
Yüzde 6.50 oranında artışla 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 229, 240 adet işlem
-
17:58EGPRO
Yüzde 9.87 oranında artışla 116.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 148, 131 adet işlem
-
17:56GRSEL
Yüzde 9.56 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 773, 400 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 6, 095 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 52 üstünde . İşlem hacmi 105, 647.00 milyon TL de
-
17:55TKNSA
Yüzde 6.36 oranında artışla 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 582, 636 adet işlem