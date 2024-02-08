***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPhillip Portföy Birinci Serbest Fon (PPS), 01.01.2024 – 31.01.2024 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248034BIST