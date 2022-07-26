***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.07.2022 16:14
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PJL fonu izahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047770
BIST
17:302.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,36
|Açılış
|: 2.558
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|Önceki Kapanış
|: 2.548
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2.566
En Düşük
2.535
17:3017,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0915
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:3018,1359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0653
|Açılış
|: 18,1900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3100
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18,2986
En Düşük
18,0114
17:30988,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,42
|Açılış
|: 988,29
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|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOBUR
|57,75
|15.335.798
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|22.053.813
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.307.190
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.898.091
|% 9,97
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|KLRHO
|16,11
|175.201.944
|% -10,00
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|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
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|UFUK
|84,10
|3.985.799
|% -5,98
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|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
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|KRGYO
|7,84
|6.502.628
|% -4,97
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|THYAO
|48,94
|3.491.840.474
|% -1,21
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|EKGYO
|3,20
|1.627.767.510
|% 0,95
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|EREGL
|27,76
|1.143.284.853
|% -2,39
|
|YKBNK
|4,73
|1.128.772.503
|% -1,66
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|GARAN
|15,08
|1.094.338.400
|% -3,64
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|EKGYO
|3,20
|1.627.767.510
|% 0,95
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|SKBNK
|1,59
|528.190.833
|% 6,71
|
|TSKB
|2,49
|592.867.999
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,73
|1.128.772.503
|% -1,66
|
|ODAS
|3,75
|534.902.300
|% -1,06
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|17:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8516
|17,8605
|% 0,50
|
|Euro
|18,1110
|18,1386
|% -0,34
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|Sterlin
|21,4026
|21,5100
|% 0,22
|
|Frank
|18,4864
|18,5978
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7383
|4,7620
|% 0,45
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.720
|1.720
|0,36
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.653
|6.714
|-2,00
|
|Yarım
|3.242
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.641
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,39
|