Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2023 09:19
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(PPB)  Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon) İzahname Değişikliği



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091713


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.509
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  5.511  
Önceki Kapanış :  5.509  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.489
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 76,85 9.766.333 % 0,00  
ADEL 112,50 21.379.484 % 0,00  
ADESE 1,99 165.957.950 % 0,00  
AEFES 67,75 190.762.424 % 0,00  
AFYON 8,64 59.455.851 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7096 18,7142 % 0,07  
Euro 20,0036 20,0342 % 0,03  
Sterlin 22,5146 22,6275 % -0,11  
Frank 20,1578 20,2792 % 0,07  
Riyal 4,9600 4,9849 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 0,33  
Altın Gr. 1.097 1.097 0,66  
Cumhuriyet 7.370 7.481 8,00  
Tam 7.407 7.455 22,00  
Yarım 3.587 3.643 10,00  
Çeyrek 1.799 1.821 5,00  
Gümüş.Ons 23,94 23,99 0,03  
Gümüş Gr. 14,40 14,43 0,03  
B. Petrol 86,00 86,00 2,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru