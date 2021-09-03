***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.09.2021 12:42
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Para Piyasası Fonu İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961678
BIST
16:551.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,19
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:558,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0438
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:559,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0296
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:55486,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,33
|Açılış
|: 486,90
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:55
|YEOTK
|22,00
|244.398
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.208.208
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.528.396
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.655.062
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|73.579.166
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|EDATA
|13,13
|75.553.061
|% -4,65
|
|PAMEL
|44,72
|34.755.855
|% -4,65
|
|GLRYH
|2,47
|5.795.523
|% -4,26
|
|BRLSM
|10,81
|347.434.012
|% 3,44
|
|BERA
|10,97
|252.272.660
|% -2,05
|
|TRILC
|15,45
|238.742.238
|% -1,02
|
|KONTR
|62,30
|203.076.103
|% -2,88
|
|AKYHO
|2,41
|197.820.799
|% -3,21
|
|AKYHO
|2,41
|197.820.799
|% -3,21
|
|HDFGS
|2,97
|103.380.969
|% 5,69
|
|BRLSM
|10,81
|347.434.012
|% 3,44
|
|BERA
|10,97
|252.272.660
|% -2,05
|
|IHLGM
|0,95
|14.463.748
|% 1,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3125
|8,3179
|% 0,53
|
|Euro
|9,8750
|9,8801
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4605
|11,5179
|% 0,39
|
|Frank
|9,0513
|9,1058
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2068
|2,2178
|% 0,30
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|13,88
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,42
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|19,00
|
|Tam
|3.195
|3.277
|14,67
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|7,10
|
|Çeyrek
|774
|793
|3,55
|
|Gümüş.Ons
|24,48
|24,51
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,15
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|0,25
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:05MANAS
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 311, 894 adet işlem
-
17:03GLRYH
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 181 adet işlem
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, BIMAS, KCHOL
-
17:02
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, VESTL
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 23 kaybederek (% -0.71 ) 1, 295