***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.11.2021 10:48
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974647
BIST
13:431.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 24,80
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.572
En Düşük
1.562
13:439,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0653
|Açılış
|: 9,6980
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7197
En Düşük
9,6257
13:4311,2247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0241
|Açılış
|: 11,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2804
En Düşük
11,1804
13:43554,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 6,44
|Açılış
|: 554,93
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
555,76
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:43
|PRKAB
|27,16
|96.226.821
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.911.077
|% 9,92
|
|IZFAS
|6,33
|2.421.734
|% 9,90
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ITTFH
|1,35
|55.312.832
|% 9,76
|
|BASGZ
|28,04
|9.277.427
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.208.587
|% -9,95
|
|CANTE
|12,16
|65.720.169
|% -6,46
|
|IHAAS
|4,74
|225.249.552
|% -6,32
|
|DGKLB
|2,36
|113.815.228
|% -5,98
|
|THYAO
|16,70
|2.051.746.534
|% 7,19
|
|GARAN
|10,53
|1.430.680.695
|% 1,45
|
|KRDMD
|7,30
|525.835.961
|% 0,69
|
|TSKB
|1,55
|510.811.546
|% 3,33
|
|ISCTR
|6,05
|401.835.999
|% 1,51
|
|TSKB
|1,55
|510.811.546
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,09
|157.164.902
|% 0,00
|
|GARAN
|10,53
|1.430.680.695
|% 1,45
|
|THYAO
|16,70
|2.051.746.534
|% 7,19
|
|EKGYO
|2,02
|249.914.086
|% 1,51
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7017
|9,7060
|% 0,68
|
|Euro
|11,2184
|11,2247
|% 0,22
|
|Sterlin
|13,1844
|13,2505
|% 0,24
|
|Frank
|10,5788
|10,6425
|% 0,46
|
|Riyal
|2,5795
|2,5924
|% 0,69
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|8,89
|
|Altın Gr.
|555
|555
|6,44
|
|Cumhuriyet
|3.671
|3.727
|31,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|28,34
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|13,71
|
|Çeyrek
|886
|906
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,09
|
|B. Petrol
|83,46
|83,46
|1,47
|