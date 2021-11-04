***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.11.2021 11:21
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.11.2021 tarihinde saat 10:48 itibarıyla Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılım payı ihracına ilişkin izahnamenin Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. başlığı altından yapılacak bildirimi, sehven Phillip Portföy Para Piyasası Fonu (PJL) başlığı altında yayınlanmıştır. Phillip Portföy Para Piyasası Fonu başlığı altında yapılan bildirimin düzeltmesi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. başlığından yeniden yayınlanarak gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974660
BIST
15:441.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
15:449,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0333
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:4411,1951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0311
|Açılış
|: 11,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1841
15:44559,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,55
|Açılış
|: 560,07
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,10
|159.648.729
|% 9,37
|
|EUYO
|3,73
|2.981.652
|% 8,75
|
|SONME
|30,70
|7.747.664
|% 7,79
|
|RALYH
|8,84
|105.531.766
|% 7,67
|
|KARYE
|16,04
|55.633.293
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|3.733.223
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,38
|34.857.094
|% -6,17
|
|GSRAY
|4,13
|242.687.800
|% -5,71
|
|IHAAS
|4,34
|57.147.952
|% -5,45
|
|THYAO
|17,52
|2.769.783.285
|% 3,24
|
|GARAN
|10,53
|1.674.001.580
|% 0,77
|
|TUPRS
|145,40
|729.494.238
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,09
|535.006.066
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,09
|495.762.520
|% 1,95
|
|TSKB
|1,57
|383.044.453
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|495.762.520
|% 1,95
|
|THYAO
|17,52
|2.769.783.285
|% 3,24
|
|GARAN
|10,53
|1.674.001.580
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,97
|442.520.634
|% -0,34
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7110
|9,7162
|% 0,34
|
|Euro
|11,1893
|11,1951
|% -0,28
|
|Sterlin
|13,0195
|13,0848
|% -0,26
|
|Frank
|10,5543
|10,6179
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5825
|2,5954
|% 0,19
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-1,52
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.689
|3.745
|-25,00
|
|Tam
|3.688
|3.782
|-7,81
|
|Yarım
|1.782
|1.830
|-3,77
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|0,68
|
Seans Raporu
15:44
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