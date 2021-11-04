***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.11.2021 tarihinde saat 10:48 itibarıyla Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılım payı ihracına ilişkin izahnamenin Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. başlığı altından yapılacak bildirimi, sehven Phillip Portföy Para Piyasası Fonu (PJL) başlığı altında yayınlanmıştır. Phillip Portföy Para Piyasası Fonu başlığı altında yapılan bildirimin düzeltmesi Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. başlığından yeniden yayınlanarak gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974660BIST