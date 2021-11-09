***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPhillip Portföy Para Piyasası Fonu İzahnamesi'nin 7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar maddesi yatırımcı lehine olacak şekilde değiştirilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı bildirimde bulunulmuştur.Güncel İzahname ekte yer almaktadırDeğişiklikler 10/11/2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976429BIST