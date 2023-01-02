***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.01.2023 09:29
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(PPB) Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Yoğun Fon)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091723
BIST
11:095.620
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 110,38
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.625
En Düşük
5.568
11:0918,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
11:0920,0490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1200
|
20,1252
En Düşük
19,9301
11:091.098,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.098,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler11:09
|KONYA
|3.773,00
|83.391.118
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|15.000.810
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.485,00
|428.910
|% 10,00
|
|CMBTN
|599,00
|20.971.360
|% 9,99
|
|TERA
|21,42
|5.413.541
|% 9,96
|
|PRDGS
|9,33
|108.624.986
|% -6,70
|
|ULUFA
|9,75
|44.654.046
|% -5,98
|
|BRKVY
|33,60
|28.594.971
|% -5,25
|
|QNBFL
|119,00
|8.806
|% -4,42
|
|HKTM
|69,60
|28.444.791
|% -3,33
|
|ASELS
|63,85
|2.222.840.758
|% 2,74
|
|THYAO
|144,10
|2.126.622.905
|% 2,27
|
|EREGL
|42,10
|1.764.264.906
|% 2,04
|
|TCELL
|39,94
|1.713.724.828
|% 5,44
|
|EKGYO
|8,98
|1.565.387.688
|% 2,86
|
|EKGYO
|8,98
|1.565.387.688
|% 2,86
|
|KRDMD
|18,57
|1.270.036.908
|% 3,22
|
|ISCTR
|13,00
|707.767.183
|% 1,80
|
|TTKOM
|26,26
|1.380.003.395
|% 6,92
|
|PETKM
|20,32
|987.068.991
|% 1,80
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7224
|18,7316
|% 0,16
|
|Euro
|19,9742
|20,0490
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,5345
|22,6475
|% -0,02
|
|Frank
|20,1802
|20,3018
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9655
|4,9904
|% 0,10
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|1,44
|
|Cumhuriyet
|7.370
|7.481
|8,00
|
|Tam
|7.411
|7.475
|42,00
|
|Yarım
|3.589
|3.651
|18,00
|
|Çeyrek
|1.800
|1.825
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,44
|0,04
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24TCELL
Yüzde 5.65 oranında artışla 40.02 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 735, 625 adet işlem
-
11:23KONYA
Yüzde 10.00 oranında artışla 3, 773.00 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 664 adet işlem
-
11:22ARCLK
Yüzde 6.51 oranında artışla 119.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 720, 768 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 5, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 27, 304.00 milyon TL de
-
11:21TTKOM
Yüzde 7.33 oranında artışla 26.36 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 167, 063 adet işlem