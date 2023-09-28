***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.09.2023 11:53
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Phillip Portföy Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197817
BIST
'
12:558.272
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 57,99
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.227
En Yüksek
8.288
12:5527,4172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5133
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4314
En Düşük
26,9046
12:5528,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 0,5763
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0080
En Düşük
28,4258
12:551.654,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 32,91
|Açılış
|: 1.654,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.655,76
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|SUMAS
|292,60
|116.162
|% 10,00
|
|TMPOL
|58,35
|46.325.026
|% 9,99
|
|SMART
|18,39
|84.601.426
|% 9,99
|
|HATSN
|36,36
|22.151.857
|% 9,98
|
|TARKM
|370,50
|183.460.485
|% 9,97
|
|ADGYO
|29,52
|387.713.047
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|868.914.950
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|24.477.037
|% -9,99
|
|SAYAS
|117,90
|807.159.656
|% -9,93
|
|SMRTG
|85,05
|1.736.703.794
|% -7,05
|
|PGSUS
|828,80
|1.914.409.565
|% 3,43
|
|SMRTG
|85,05
|1.736.703.794
|% -7,05
|
|ASTOR
|135,00
|1.705.481.484
|% -1,68
|
|GESAN
|108,90
|1.637.709.788
|% -3,97
|
|EUPWR
|236,70
|1.187.444.618
|% -4,86
|
|AKFYE
|16,90
|1.065.749.640
|% 2,92
|
|REEDR
|16,45
|1.030.996.163
|% 9,96
|
|IHLGM
|1,57
|68.010.459
|% 5,37
|
|PSGYO
|6,23
|200.692.524
|% -1,74
|
|CANTE
|21,30
|662.172.260
|% -4,14
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4008
|27,4298
|% 1,95
|
|Euro
|28,9706
|28,9973
|% 2,03
|
|Sterlin
|33,3617
|33,5290
|% 2,54
|
|Frank
|29,7746
|29,9540
|% 2,41
|
|Riyal
|7,2931
|7,3297
|% 2,04
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|1,80
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|31,39
|
|Cumhuriyet
|11.243
|11.413
|-27,00
|
|Tam
|11.007
|11.091
|-12,00
|
|Yarım
|5.520
|5.569
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,87
|19,90
|0,40
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|-0,44
|