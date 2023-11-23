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***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

23.11.2023 11:44
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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PPS İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219534


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAMAT 29,48 126.593.225 % 10,00  
NATEN 413,50 248.291.508 % 9,97  
SMART 30,88 67.790.824 % 9,97  
ESEN 110,50 101.190.701 % 9,95  
SODSN 128,40 7.693.856 % 9,93  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 28,7160 28,9096 % 0,20  
Euro 31,5464 31,5634 % 0,42  
Sterlin 36,0904 36,2714 % 0,41  
Frank 32,5364 32,7324 % 0,07  
Riyal 7,6674 7,7058 % -0,02  
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12:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,67 23,71 % 0,66  
Platin 923,01 924,14 % 0,66  
Paladyum 1.051,40 1.058,79 % 0,66  
Brent Pet. 80,83 80,83 % 0,66  
Altın Ons 1.993,78 1.994,07 % 0,66  
Seans Raporu 12:45
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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