***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
01.08.2022 18:15
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050511
BIST
17:592.656
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 63,29
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.657
En Düşük
2.600
17:5917,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0172
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:5918,4242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1033
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:591.018,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.018,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ASUZU
|291,50
|429.028.937
|% 10,00
|
|YBTAS
|22.880,00
|869.440
|% 10,00
|
|TURGG
|258,80
|25.133.503
|% 9,99
|
|TRGYO
|8,60
|115.031.307
|% 9,97
|
|GESAN
|60,75
|238.343.895
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|139.745.656
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.945.007
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.808.679
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|108.487.903
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|4.655.078
|% -9,92
|
|THYAO
|51,50
|3.506.997.645
|% 2,18
|
|SISE
|23,04
|3.181.271.149
|% 5,59
|
|SASA
|46,52
|2.012.528.432
|% 4,59
|
|EKGYO
|3,13
|1.228.677.039
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.177.249.899
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,13
|1.228.677.039
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,85
|1.177.249.899
|% 2,11
|
|ODAS
|3,90
|813.241.061
|% 4,56
|
|SKBNK
|1,69
|304.441.724
|% -1,17
|
|SISE
|23,04
|3.181.271.149
|% 5,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9190
|17,9300
|% 0,10
|
|Euro
|18,4028
|18,4242
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,9468
|22,0568
|% 0,92
|
|Frank
|18,8061
|18,9194
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7589
|4,7828
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,89
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.787
|6.847
|13,00
|
|Yarım
|3.307
|3.348
|7,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,30
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|-3,08
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
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17:59ASUZU
Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
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17:58EGSER
Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
-
17:57ICBCT
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
-
17:56MEDTR
Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem