***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2021 13:19
***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Phillip Portföy Para Piyasası Fonu (PJL) Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981492
BIST
16:291.974
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 47,07
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.976
En Düşük
1.943
16:2913,6790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,1186
|Açılış
|: 13,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
16:2915,4060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1738
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
16:29781,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -7,92
|Açılış
|: 781,47
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PKENT
|5.418,60
|6.256.082
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.208.858
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.367.477
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|ACSEL
|20,40
|57.254.987
|% -9,97
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|520.684.289
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.028.144.597
|% 9,97
|
|GARAN
|11,87
|2.290.689.809
|% 0,25
|
|KRDMD
|9,58
|2.063.847.432
|% 3,01
|
|ASELS
|23,06
|1.820.147.990
|% 2,31
|
|THYAO
|19,34
|1.657.172.923
|% 3,48
|
|SISE
|14,67
|4.028.144.597
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,56
|916.305.833
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,41
|591.049.656
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|520.684.289
|% -9,80
|
|ODAS
|1,66
|379.563.086
|% 0,61
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6865
|13,7012
|% -0,70
|
|Euro
|15,3749
|15,3946
|% -1,19
|
|Sterlin
|18,0284
|18,1188
|% -1,13
|
|Frank
|14,6884
|14,7768
|% -1,08
|
|Riyal
|3,6312
|3,6494
|% -0,96
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,54
|
|Altın Gr.
|782
|782
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|5.184
|5.263
|-39,00
|
|Tam
|5.156
|5.286
|-43,14
|
|Yarım
|2.492
|2.557
|-20,87
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-10,91
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|1,80
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:41IZFAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 006 adet işlem
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16:40SONME
Yüzde 6.47 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 215 adet işlem
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16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, GARAN
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 11 artarak (% 2.65 ) 1, 750
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORCAY, ISBIR, QNBFL, GMTAS, METUR, HEDEF, PCILT, PEKGY, SISE, PKENT